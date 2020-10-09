Дніпро-1 хотів підписати хорватського півзахисника

Клуби не змогли домовитися про компенсацію

Дніпро-1 намагався підписати 27-річного хорватського півзахисника Мури Луку Бобічанеца.

Про це повідомляє Ekipa24.

Керівництво дніпрян вело переговори зі словенським клубом, але не змогло домовитися про розмір компенсації.

Новий наставник Дніпра-1 Ігор Йовічевіч, який раніше працював в хорватських і словенських клубах, добре знайомий з можливостями Бобічанеца, але трансфер вже не вдасться здійснити, оскільки трансферне вікно в Україні закрилося.

Відзначимо, що Бобічанец провів за Муру 108 поєдинків, відзначився 36 голами і 15 результативними передачами.

Раніше Булеца врятував Дніпро-1 у грі проти Ворскли.