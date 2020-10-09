Скрипник визначився із заявкою Зорі на Лігу Європи

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря визначилася із заявкою на матчі групового етапу Ліги Європи.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
До неї увійшли 26 футболістів.
Воротарі: Нікола Василь, Микита Шевченко, Дмитро Мацапура
Захисники: Максим Гречкін, Агрон Руфаті, Віталій Вернидуб, Йоель Абу-Ханна, Максим Агапов, Денис Фаворов
Півзахисники: Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Максим Луньов, Дмитро Хомченовський, Дмитро Іванисеня, Владислав Кабаєв, Єгор Назарина, Сергій Демченко, Дмитро Піддубний, Владлен Юрченко, Андрій Циганик
Нападники: Михайло Перович, Олександр Гладкий, Артем Громов, Данило Олефіренко, Сергій Гринь, Аллахьяр Сайяд.
Так выглядит наша заявка на групповой этап Лиги Европы. pic.twitter.com/4D6AGrTq92— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 9, 2020
Раніше, став відомий розмір призових у Лізі Європи.