Скрипник визначився із заявкою Зорі на Лігу Європи

До заявки увійшли 26 футболістів

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря визначилася із заявкою на матчі групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До неї увійшли 26 футболістів.

Воротарі: Нікола Василь, Микита Шевченко, Дмитро Мацапура

Захисники: Максим Гречкін, Агрон Руфаті, Віталій Вернидуб, Йоель Абу-Ханна, Максим Агапов, Денис Фаворов

Півзахисники: Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Максим Луньов, Дмитро Хомченовський, Дмитро Іванисеня, Владислав Кабаєв, Єгор Назарина, Сергій Демченко, Дмитро Піддубний, Владлен Юрченко, Андрій Циганик

Нападники: Михайло Перович, Олександр Гладкий, Артем Громов, Данило Олефіренко, Сергій Гринь, Аллахьяр Сайяд.

Так выглядит наша заявка на групповой этап Лиги Европы. pic.twitter.com/4D6AGrTq92 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 9, 2020

Раніше, став відомий розмір призових у Лізі Європи.