Реал заявив Луніна на Лігу чемпіонів

Перший матч з Шахтарем - 21 жовтень

Джерело - Sport Arena.

Мадридський Реал заявив українського воротаря Андрія Луніна на Лігу чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Крім Андрія, заявлений перший номер команди Тібо Куртуа. У список Б увійшли Дієго Альтубе і Луїс Лопес.

Лунін підписав контракт з Реалом влітку 2018 року, але поки не дебютував за першу команду. З того часу він віддавався в оренди Леганесі, Вальядоліду і Реалі Ов'єдо.

У групі Ліги чемпіонів королівський клуб зіграє з Шахтарем, Інтером і менхенгладбаською Боруссією. Перший матч з чемпіоном України - 21 жовтня.

Раніше, конкурент Луніна у Реалі Куртуа отримав травму.