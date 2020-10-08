Став відомий розмір призових у Лізі Європи

Всього учасники турніру в цьому сезоні отримають 560 мільйонів євро

Всі 48 учасників групового етапу Ліги Європи отримають по 2,92 млн євро гарантовано.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Загальний призовий фонд складе 560 млн євро.

Кожна перемога на груповому етапі принесе в скарбницю клубу по 570 тисяч євро, нічия - по 190 тисяч. Невикористані при нічиїх 190 тисяч євро будуть поміщені в спеціальний фонд, який розподілять між учасниками групового етапу пропорційно кількості перемог.

Переможці груп отримають по мільйону євро, які посіли друге місце команди - по півмільйона.

Також за вихід в 1/16 фіналу клубам належить по 0,5 млн євро, 1/8 - 1,1 млн, 1/4 - 1,5 млн, 1/2 - 2,4 млн, фінал - 4,5 млн, перемога в турнірі - 4 млн євро.

Ще 84 млн євро будуть розділені відповідно до рейтингу команд за останні 10 років. Лідер рейтингу отримає 3,42 млн євро, останнє місце - 71,43 тисячі.

Нарешті, 168 млн євро будуть розподілені по маркетингової складової, яка буде залежати від значимості телеринку і результатів команд.

Україну в Лізі Європи буде захищати Зоря. Вона стартує в турнірі матчем проти Лестера на виїзді 22 жовтня.

Раніше, став відомий розмір призових у Лізі чемпіонів.