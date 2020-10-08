Манчестер Сіті тричі хотів продати Зінченка

Джерело - xsport.ua.
Манчестер Сіті тричі намагався продати українського захисника Олександра Зінченка.
Про це повідомляє The Athletic.
Англійському клубу не вдалося продати або відправити в оренду українця в трьох з чотирьох літніх трансферних вікон.
У 2017 році оренда Зінченко в Наполі зірвалася, а у 2018-му він відмовився переходити в Вулвергемптон. Попри новий контракт торік, Сіті був радий його продати і в цьому сезоні, але не зміг цього зробити.
Нагадаємо, Зінченко у заявці Манчестер Сіті на Лігу чемпіонів.