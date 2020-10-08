Манчестер Сіті тричі хотів продати Зінченка

Олександр Зінченко мав можливість покинути Манчестер Сіті

Манчестер Сіті тричі намагався продати українського захисника Олександра Зінченка.

Про це повідомляє The Athletic.

Англійському клубу не вдалося продати або відправити в оренду українця в трьох з чотирьох літніх трансферних вікон.

У 2017 році оренда Зінченко в Наполі зірвалася, а у 2018-му він відмовився переходити в Вулвергемптон. Попри новий контракт торік, Сіті був радий його продати і в цьому сезоні, але не зміг цього зробити.

Нагадаємо, Зінченко у заявці Манчестер Сіті на Лігу чемпіонів.