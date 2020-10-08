Моєс вилікувався від коронавірусу

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс поборов коронавірус.

Про це розповів сам шотландський спеціаліст.

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"Я відчуваю себе набагато краще. Звичайно, я був приголомшений, коли дізнався про зараження перед матчем з Халлом, але вважаю, зараз це частина життя. У нас завжди були варіанти на випадок, якщо таке станеться.

Я ніколи не думав, що це трапиться, але ми відразу ж взялися за справу. Алан Ірвін негайно приступив до керівництва командою, і ми продовжили свою роботу. Клуб був готовий", - розповів Моєс.