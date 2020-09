Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко, який виступає за лондонський Вест Гем, залишився в запасі на черговий матч англійської Прем'єр-ліги.

Фанати "молотобійців" залишилися незадоволеними тим, що українець в черговий раз не виходить у старті на матч АПЛ.

"Ні Халера, ні Ланцині, ні Ярмо і Вілшер навіть не на лавці? Усі, хто грав добре в кубкових іграх.#GSBOUT і, будьмо справедливими Моєс може зробити все, що завгодно! Напевне, він стукнувся головою чи щось інше!"

No haller no lanzini no yarmo and @JackWilshere not even on the bench? All who have been playing class in the cup games. #GSBOUT and to be fair moyes can do one an all! Surely he’s taken a knock to the head or something! — T E D ⚒ (@ItsTed__93) September 27, 2020

"Моєс, будь ласка, не вбивай гравця в Ярмо! Українці тебе ніколи не пробачать! Тримати його в резерві абсурдно!"

🙄🙄🙄 Moyes, please, don't kill a player in Yarmo! Ukrainians will never forgive you! 💙💛

It’s absurd to keep him in reserve! 😮 — Ihor Yaroslavskyi (@yaroslavskyy) September 27, 2020

"Що вони роблять з вашим клубом? Я не ваш фанат, але навіть я хочу протестувати з вами. Менеджер псує хороших гравців".

What are they doing to your club? I'm not a fan of yours, even I fancy protesting with you. The manager is ruining good players — Amandeep (Emma) Stevens (@dilemma1979) September 27, 2020

"Мабуть ми єдиний клуб, у кого лава запасних сильніша за стартовий склад. Моєс - абсолютна зброя".

we must be the only club who on match days has a stronger bench than starting 11. Moyes is an absolute weapon. 🤣 — Ollie Galley ⚒ (@ollieG8) September 27, 2020

Дехто вирішив охарактеризувати ситуацію в клубі одним фото:

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua