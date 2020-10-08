Рух переглядає вихованця Шахтаря

Рух може підсилитися півзахисником

Вихованець Чорноморця і"Шахтаря і колишній півзахисник молодіжної збірної України Бека Вачіберадзе може продовжити кар'єру в Русі.

Про це повдіомляє tribuna.com.

24-річний футболіст перебуває на перегляді у львівському клубі, він вже прибув в розташування команди.

Останнім клубом центрального півзахисника, здатного також зіграти опорного і атакувального хавбека, був Ломмел з другого за силою дивізіону Бельгії, за який він забив 1 гол в 15 матчах. Також грав за РФС і Бетіс Б.

Тransfermarkt оцінює гравця в 150 тис євро. З 5 жовтня він перебуває в статусі вільного агента.

Нагадаємо, Рух у меншості зберіг нічию в матчі проти Львова у 5 турі УПЛ.