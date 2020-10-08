НСК Олімпійський не належить Динамо, а є власністю України.

Про це розповів півзахисник Шахтаря Манор Соломон.

"Шахтар тепер переїхав на Олімпійський. Як грати на стадіоні свого найбільшого суперника? Ця арена не належить Динамо, а Києву та Україні. Тому ми також можемо там грати. Для нас це дуже хороший варіант, оскільки ми базуємося тут і нам більше не потрібно подорожувати так багато. Це суттєво полегшує нам життя. Мені дуже подобається Олімпійський. Можливо, тут нас будуть підтримувати більше уболівальників, ніж у Харкові. Знаю, що багато людей з Донецька переїхали в Київ. Сподіваюсь, вони будуть ходити на наші матчі.

Думаю, ігри Ліги чемпіонів чи фінал між Шахтарем та Динамо могли би зібрати повний Олімпійський. Дуже хочеться зіграти при заповнених трибунах. Це було б неймовірно", - розповів Соломон.