 Соломон: Олімпійський не належить Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Соломон: Олімпійський не належить Динамо

Сьогодні 17:59 884 3
Манор Соломон прокоментував переїзд Шахтаря на НСК Олімпійський
Соломон: Олімпійський не належить Динамо
#Соломон, #Шахтар, #НСК Олімпійський

Джерело - tribuna.com.

НСК Олімпійський не належить Динамо, а є власністю України.

Про це розповів півзахисник Шахтаря Манор Соломон.

"Шахтар тепер переїхав на Олімпійський. Як грати на стадіоні свого найбільшого суперника? Ця арена не належить Динамо, а Києву та Україні. Тому ми також можемо там грати. Для нас це дуже хороший варіант, оскільки ми базуємося тут і нам більше не потрібно подорожувати так багато. Це суттєво полегшує нам життя. Мені дуже подобається Олімпійський. Можливо, тут нас будуть підтримувати більше уболівальників, ніж у Харкові. Знаю, що багато людей з Донецька переїхали в Київ. Сподіваюсь, вони будуть ходити на наші матчі.

Думаю, ігри Ліги чемпіонів чи фінал між Шахтарем та Динамо могли би зібрати повний Олімпійський. Дуже хочеться зіграти при заповнених трибунах. Це було б неймовірно", - розповів Соломон.

Нагадаємо, Шахтар відкриє у Києві кілька фан-шопів.

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