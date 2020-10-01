Шахтар відкриє у Києві кілька фан-шопів

Магазини планують відкрити влітку 2021 року

Донецький Шахтар розпочав підготовку до відкриття фан-магазинів в Києві.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Магазини планують відкрити влітку 2021 року. У Fan Shop буде представлена ​​форма команди і різна клубна продукція.

Відкриття магазинів у Києві готується до початку співпраці Шахтаря з компанією Puma. Нагадаємо, до старту сезону-2021/22 запланована презентація нової ігрової форми гірників.

Також відзначимо, що Шахтар підписав 3-річний контракт з НСК Олімпійський, де буде проводити свої домашні матчі. Минулий сезон гірники почали в Харкові, однак після пандемії коронавірусу перебралися до Києва.