Шахтар відкриє у Києві кілька фан-шопів

Джерело - UA-футбол.
Донецький Шахтар розпочав підготовку до відкриття фан-магазинів в Києві.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Магазини планують відкрити влітку 2021 року. У Fan Shop буде представлена форма команди і різна клубна продукція.
Відкриття магазинів у Києві готується до початку співпраці Шахтаря з компанією Puma. Нагадаємо, до старту сезону-2021/22 запланована презентація нової ігрової форми гірників.
Також відзначимо, що Шахтар підписав 3-річний контракт з НСК Олімпійський, де буде проводити свої домашні матчі. Минулий сезон гірники почали в Харкові, однак після пандемії коронавірусу перебралися до Києва.