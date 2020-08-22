Саррі вимагає у Ювентуса компенсацію за розірвання контракту

Джерело - tribuna.com.
Ювентус обговорює з колишнім головним тренером Мауріціо Сарри умови розриву контракту.
Про це повідомляє La Stampa.
Туринський клуб хоче, щоб дія угоди, розрахованого ще на два роки, було припинено за згодою сторін. В такому випадку чемпіону країни не доведеться далі платити Саррі зарплату.
Однак сам Саррі незадоволений пропозицією і піде на розрив контракту тільки в разі додаткової компенсації.
Термін контракту фахівця з Ювентусом закінчується в 2022 році, зарплата становить 5,5 млн євро без урахування бонусів.
Раніше повідомлялося, що Ювентус заплатить Саррі 20 млн євро за розірвання контракту.