Квадво Асамоа міг стати гравцем Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо мало шанс підписати ганського півзахисника Квадво Асамоа, який два останні сезони виступав за Інтер.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Варіантом підсилити лівий фланг оборони у Луческу був Асамоа. Учора він розірвав контракт з Інтером, тож був вільним агентом. Ганець ніби навіть мав квиток на сьогоднішній ранковий рейс до Києва на медогляд. Але не отримав зеленого світла від керівництва Динамо", - розповів Бурбас.

Квадво Асамоа з 2012 по 2018 роки грав за Ювентус (156 матчів, 5 голів), а в останніх двох сезонах захищав кольори Інтера (53 матчі без забитих голів).

Нагадаємо, Динамо підписало контракт із Клейтоном.