Став відомий розмір призових у Лізі чемпіонів

У турнірі будуть платити по 2,7 млн ​​євро за перемогу на груповому етапі

Всі учасники Ліги чемпіонів в сумі отримають 1,95 млрд євро.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За участь в груповому етапі кожен клуб гарантовано отримає 15,25 млн євро.

Кожна перемога на груповому етапі буде приносити клубам по 2,7 млн ​​євро, нічия - по 0,9 млн. У разі нічиєї ще 0,9 млн підуть до спеціального призовий фонд, який буде перерозподілено серед учасників групового етапу пропорційно кількості перемог.

Вихід з групи принесе клубам по 9,5 млн євро, вихід у чвертьфінал - ще 10,5 млн, у фінал - 12 млн, перемога в фіналі - 4 млн євро.

Ще 585 млн євро розподілять на підставі виступів клубів за останні 10 років. Найменш успішний отримає одну частку цієї суми - 1,108 млн євро, а найуспішніший - 32 частки (35,46 млн).

Останньою статтею доходів стане маркетинговий пул, рівний 292 млн євро. Все буде залежати від "ваги" кожного телевізійного ринку в Лізі чемпіонів. Його частка буде розділена між представниками країни в ЛЧ.

Динамо стартує в Лізі чемпіонів домашнім матчем проти Ювентуса 20 жовтня, а Шахтар зіграє з Реалом 21 жовтня на виїзді.

Раніше, Суркіс заблокував трансфер Асамоа у Динамо.