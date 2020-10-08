Єдиний гол забив Хіменес, який реалізував пенальті

Джерело - Чемпіон.

Суперник збірної України по Євро-2020 поступився мексиканцям у рамках товариського поєдинку.

Було помітно, що новий тренер Нідерландів не став ламати напрацювання Рональда Кумана - проте, можливо у цьому матчі нідерландцям якраз таки не вистачило свіжих ідей, втім, як і певних кадрів. Гості вміло користувалися розривами між лініями господарів та могли забивати не тільки з пенальті.

Контрольний матч

7 жовтня

Нідерланди - Мексика 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Рауль Хіменес (пен)

Раніше, збірна України з розгромним рахунком програла Франції.