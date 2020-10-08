Іспанія зіграла внічию з Португалією, Хорватія переграла Швейцарію. Результати контрольних матчів

Джерело - Чемпіон.
У середу, 7 жовтня, в Європі відбулися 19 контрольних матчів серед збірних.
Національні команди проводять пробу сил напередодні поєдинків Ліги націй.
Контрольні матчі
7 жовтня
Данія – Фарерські острови 4:0
Кіпр – Чехія 1:2
Мальта – Гібралтар 2:0
Чорногорія – Латвія 1:1
Естонія – Литва 1:3
Люксембург – Ліхтенштейн 1:2
Австрія – Греція 2:1
Андорра – Кабо-Верде 1:2
Німеччина – Туреччина 3:3
Італія – Молдова 6:0
Нідерланди – Мексика 0:1
Польща – Фінляндія 5:1
Португалія – Іспанія 0:0
Словенія – Сан-Марино 4:0
Швейцарія – Хорватія 1:2