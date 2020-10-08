Олімпік залишили два українські захисники

Джерело - ФК Олімпік.
Донецький Олімпік залишили центральні захисники Павло Лук'янчук та Євген Неплях.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракти з футболістами були розірвані за обопільною згодою сторін.
Лук'янчук вдруге приєднався до Олімпіка у вересні 2019-го року. За донеччан Павло зіграв 12 матчів, в яких зумів відзначитися одним голом.
Неплях підписав контракт з клубом всього місяць тому. На рахунку Непляха один матч за команду Климовського в УПЛ. Євген прийняв рішення покинути Олімпік, щоб отримувати більше ігрової практики. Футболіст продовжить кар'єру в Альянсі. Центрбек підписав контракт з клубом з Липової Долини до кінця поточного сезону.
Раніше, Олімпік підсилився вихованцем Ліона.