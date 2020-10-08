Олімпік залишили два українські захисники

Контракти з футболістами були розірвані за обопільною згодою сторін

Джерело - ФК Олімпік.

Донецький Олімпік залишили центральні захисники Павло Лук'янчук та Євген Неплях.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракти з футболістами були розірвані за обопільною згодою сторін.

Лук'янчук вдруге приєднався до Олімпіка у вересні 2019-го року. За донеччан Павло зіграв 12 матчів, в яких зумів відзначитися одним голом.

Неплях підписав контракт з клубом всього місяць тому. На рахунку Непляха один матч за команду Климовського в УПЛ. Євген прийняв рішення покинути Олімпік, щоб отримувати більше ігрової практики. Футболіст продовжить кар'єру в Альянсі. Центрбек підписав контракт з клубом з Липової Долини до кінця поточного сезону.

Раніше, Олімпік підсилився вихованцем Ліона.