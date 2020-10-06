Олімпік підсилився вихованцем Ліона

Олімпік підсилився захисником

Олімпік оголосив про перехід французького центрального захисника Іссіара Драме.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Деталі контракту не повідомляються. Захисник буде виступати під 6 номером.

Вихованець Ліона не встиг дебютувати за першу команду французького клубу. При цьому на рахунку захисника 14 поєдинків за Ліон II.

До цього Драме виступав за молодіжний склад Ліона, має у своєму активі 4 поєдинки в юнацькій Лізі чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, Олімпік впевнено переміг Олександрію.