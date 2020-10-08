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Дешам: У Шевченка були проблеми

Сьогодні 08:24 281 0
Наставник збірної Франції прокоментував розгром національної команди України
Дешам: У Шевченка були проблеми
#Дешам, #Франція

Джерело - fff.fr.

У матчі зі збірною Франції у національної збірної України (7:1) були проблеми зі складом, але це не применшує заслуг суперника.

Про це заявив головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

"Це дуже, дуже хороший вечір для нас, я хочу віддати належне своїм гравцям за те, що у них було так багато моментів, і за те, що вони забили сім голів. У мого друга Андрія Шевченка були деякі проблеми зі складом, але це не применшує наших заслуг. Не варто применшувати те, чого ми добилися сьогодні ввечері.

У нас було багато моментів, ми забили сім голів, але могли забити і більше.

Жиру? Його перший гол - фантастика, я дуже радий за Олів'є. 100 матчів, 42 голи. Він не забивав у кожній грі, але він дуже важливий для команди. Він повинен продовжити виступи за збірну.

Камавінга ще дуже молодий. Йому пощастило, що він забив. Він повинен показати, на що він здатний", - сказав Дешам.

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