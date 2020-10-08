Франков: Ми ж цього хотіли? Вигрібаємо!

У другому таймі матчу зі збірною України (7:1) французи вирішили не псувати додатково настрій українцям.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Ми ж цього хотіли, вірно? Про патріотизм бубонили, про користь... Вигрібаємо!

Сподіваюся, Павелко добре святкує в Парижі 45-річчя (у нього 7-го жовтня). Для чого ж затівали щось, а?! Французи вирішили у другому таймі не псувати нам настрій додатково... Попросили або звичайна ввічливість?!

Щоб нас вже попустило на предмет найбільшої поразки в історії - соло Мбаппе! А то все 0:4 та 0:4...

Сьомий - щоб вже ніхто не розповідав, що у нас історія краще, ніж у якихось там росіян (ті давно живуть з португальським кошмаром 1:7).

Мимохідь дайте відповідь на таке просте питання - а де Сидорчук?!", - написав Франков.