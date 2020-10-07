Форвард до зими буде без футболу

Наполі вирішило покарати футболіста за відмову продовжувати контракт і не включило в заявку на сезон.

Контракт нападника закінчується влітку 2021 року і форвард навідріз відмовляється його продовжувати. Тепер Мілік не зможе виходити на поле і спробує змінити клуб в січні.

Заявка Наполі:

Воротарі: Мерет, Оспіна, Контіні;

Захисники: Ді Лоренцо, Гулям, Хюсай, Кулібалі, Максімовіч, Малькуї, Манолас, Ррахмані, Маріо Руї;

Півзахисники: Бакайоко, Елмас, Демме, Лоботка, Фабіан Руїс, Зелінській;

Нападники: Інсіньє, Лосано, Мертенс, Осімхен, Політано, Льоренте, Петанья

У минулому сезоні Мілік виходив на поле 35 разів і зміг забити 16 голів.

Нагадаємо, Мілік відмовився від переходу до Роми.