Джерело - ua-football.com.
Наполі вирішило покарати футболіста за відмову продовжувати контракт і не включило в заявку на сезон.
Контракт нападника закінчується влітку 2021 року і форвард навідріз відмовляється його продовжувати. Тепер Мілік не зможе виходити на поле і спробує змінити клуб в січні.
Заявка Наполі:
Воротарі: Мерет, Оспіна, Контіні;
Захисники: Ді Лоренцо, Гулям, Хюсай, Кулібалі, Максімовіч, Малькуї, Манолас, Ррахмані, Маріо Руї;
Півзахисники: Бакайоко, Елмас, Демме, Лоботка, Фабіан Руїс, Зелінській;
Нападники: Інсіньє, Лосано, Мертенс, Осімхен, Політано, Льоренте, Петанья
У минулому сезоні Мілік виходив на поле 35 разів і зміг забити 16 голів.
Нагадаємо, Мілік відмовився від переходу до Роми.