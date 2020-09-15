Мілік відмовився від переходу до Роми

Причини відмови не уточнюються

Нападник Наполі Аркадіуш Мілік не перейде до Роми.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Польський футболіст відмовився від трансферу. Римляни пропонували йому п'ятирічний контракт із зарплатою 5 мільйонів євро в рік (більше, ніж він заробляє в Наполі). Причини відмови не уточнюються.

Таким чином, через це зривається можливий відхід форварда Едіна Джеко (в обміні з Ювентусом за участю Маттіа Де Шільйо), якого Рома і хотіла замінити Міліком. Втім, існує ймовірність, що угода може відбутися, якщо поляк передумає.

Нагадаємо, Атлетіко має намір піти на збільшення зарплати для Міліка.

Також, Рома, Наполі та Фенербахче цікавляться Де Пеною.