Манчестер Юнайтед не купив жодного гравця, яких просив Сульшер

Керівницвто Манчестер Юнайтед проігнорувало прохання головного тренера

Керівництво Манчестер Юнайтед не змогло придбати жодного футболіста зі списку, який менеджер Уле Гуннар Сульшер надав клубу.

Про це повідомляє ESPN.

За даними джерела, норвезький фахівець хотів бачити у своїй команді Джейдон Санчо, Натана Аке, Дайота Упамекано і Джека Гріліша.

Відомо, що Упамекано, Гріліш і Санчо залишилися в своїх клубах, а Аке приєднався до Манчестер Сіті. Стверджується, що після провалу з цими варіантами, Сульшер звернув увагу на Донні ван де Бека і Едінсон Кавані.

Раніше, Манчестер Юнайтед підписав захисника Порту.