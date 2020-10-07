Манчестер Юнайтед не купив жодного гравця, яких просив Сульшер

Джерело - football.ua.
Керівництво Манчестер Юнайтед не змогло придбати жодного футболіста зі списку, який менеджер Уле Гуннар Сульшер надав клубу.
Про це повідомляє ESPN.
За даними джерела, норвезький фахівець хотів бачити у своїй команді Джейдон Санчо, Натана Аке, Дайота Упамекано і Джека Гріліша.
Відомо, що Упамекано, Гріліш і Санчо залишилися в своїх клубах, а Аке приєднався до Манчестер Сіті. Стверджується, що після провалу з цими варіантами, Сульшер звернув увагу на Донні ван де Бека і Едінсон Кавані.