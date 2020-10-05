Манчестер Юнайтед підписав захисника Порту

Манчестер Юнайтед підсилив захист

Крайній захисник Порту Алекс Теллес перейшов в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

27-річний бразилець підписав з новим клубом повноцінний контракт на чотири роки з можливістю продовження ще на один сезон.

За останні п'ять сезонів в Порту Алекс Теллес забив 26 голів і віддав 57 результативних передач в 195 поєдинках у всіх турнірах.