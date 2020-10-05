Манчестер Юнайтед підписав захисника Порту

Джерело - football.ua.
Крайній захисник Порту Алекс Теллес перейшов в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
27-річний бразилець підписав з новим клубом повноцінний контракт на чотири роки з можливістю продовження ще на один сезон.
За останні п'ять сезонів в Порту Алекс Теллес забив 26 голів і віддав 57 результативних передач в 195 поєдинках у всіх турнірах.
Signed.— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
Sealed.
Delivered.
Welcome to #MUFC, Alex Telles! 🔴 pic.twitter.com/AJl7xsSDSq