Екстренер Карпат може очолити російську Уфу

Олег Кононов може повернутися в РПЛ

Джерело - sport24.

Колишній тренер Карпат Олег Кононов може стати новим головним тренером російської Уфи.

Про це повідомляє sport24.

Сьогодні, 7 жовтня, Уфа оголосила про відхід Вадима Євсєєва з посади головного тренера з обопільної згоди сторін.

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Останнім місцем роботи Кононова була латвійська Рига, яку він покинув у вересні.

Уфа в 10 турах нинішнього сезону російської Прем'єр-ліги набрала 6 очок і займає 15-е місце.