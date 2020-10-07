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Екстренер Карпат може очолити російську Уфу

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Олег Кононов може повернутися в РПЛ
Екстренер Карпат може очолити російську Уфу
#Кононов, #Уфа

Джерело - sport24.

Колишній тренер Карпат Олег Кононов може стати новим головним тренером російської Уфи.

Про це повідомляє sport24.

Сьогодні, 7 жовтня, Уфа оголосила про відхід Вадима Євсєєва з посади головного тренера з обопільної згоди сторін.

Актуально: Кононов: Гра збірної України - той футбол, який прищеплюю своїм підопічним

Останнім місцем роботи Кононова була латвійська Рига, яку він покинув у вересні.

Уфа в 10 турах нинішнього сезону російської Прем'єр-ліги набрала 6 очок і займає 15-е місце.

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