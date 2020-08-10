Тренерському штабу на чолі з Андрієм Шевченком вдалося створити по-справжньому сильну команду.

Таку думку висловив колишній тренер Спартака та Карпат Олег Кононов.

"Тренерському штабу на чолі з Андрієм Шевченком вдалося створити по-справжньому сильну команду. Гра збірної України під керівництвом Шевченка це саме той футбол, який я і прищеплюю своїм підопічним", - підсумував коуч.

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"Взагалі варто відзначити, що Україна завжди була багата на футбольні таланти. Гравців високої кваліфікації в будь-якому десятилітті в ній було більше, ніж достатньо", - сказав Кононов.