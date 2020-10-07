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Жиру вказав на важливість матчу проти України

Сьогодні 19:24 540 0
Олів’є Жиру прокоментував матч проти України
Жиру вказав на важливість матчу проти України
#Жиру, #Франція, #Україна

Джерело - football24.ua.

Нападник Олів’є Жиру зіграє свій 100 матч за збірну Франції у грі проти України.

Про це розповів сам футболіст.

"Цей матч буде для мене дуже значущим, я пишаюся, що зіграю 100 зустрічей за збірну. Я ніколи не встановлював собі планки і завжди рухався поетапно. 100 – чудова цифра, але у мене попереду ще є час, кілька років, щоб продовжувати грати і прогресувати. Психологічно і фізично я почуваюся чудово.

Платіні абсолютно правий, коли говорить, що найважливіше – це допомогти своїй команді перемогти, зробивши гольову передачу або забивши гол. Коли я допомагаю товаришам, мені це дуже приємно, і це винагороджується. Я хочу зрівнятися з Платіні за кількістю голів якомога швидше. Це буде для мене привілеєм, я зможу пишатися тим, що я зрівнявся з легендою французького футболу. Я розумію, як мені пощастило, що я провів майже 100 матчів за збірну, і у мене є шанс зрівнятися з Платіні, наблизитися до Анрі в ієрархії бомбардирів (в активі Жиру 40 м'ячів за збірну).

У мене незвичайна кар'єра. Я перейшов в команду Ліги 1 у віці 25 років, і з того моменту у мене була можливість виступати за збірну, і це було лише перевагою. Думаю, я хороший приклад для хлопців, які тільки в 17-18 років стають професіоналами, адже у кожного свій шлях. Через терпіння, самопожертву, віру в себе і завдяки зустрічам з потрібними людьми завжди можливо досягти багато чого", – розповів Жиру.

Нагадаємо, збірна України здала повторні тести на COVID-19.

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