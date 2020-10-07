Збірна Франції - Збірна України: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України напередодні матчів Ліги Націй зіграє товариську гру проти збірної Франції.

Матч відбудеться в середу, 7 жовтня, на Стад де Франс у Парижі. Початок о 22:10 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Україна та Футбол 1. Також онлайн матч Франція - Україна наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, французи з двох перемог стартували в Лізі Націй, перемігши Швецію (0:1) і Хорватію (4:2). Підопічні Шевченка в Лізі Націй перемогли вдома Швейцарію (2:1) і розгромно програли в гостях Іспанії (4:0).

Історія протистояння синьо-жовтих із гальськими півнями досить насичена. Команди 9 разів зустрічалися в очних матчах. В України лише одна перемога в домашній грі плей-оф до ЧС-2014. Збірна Франції здобула 5 перемог, ще 3 гри завершувалися нічиєю.