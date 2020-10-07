У збірну України довикликали голкіпера Зорі

Голкіпер Зорі приєднається до табору національної збірної

Тренерський штаб національної команди України надіслав виклик голкіперу луганської Зорі Микиті Шевченку.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

27-річний воротар приєднається до збірної в Києві 8 жовтня, після повернення синьо-жовтих із Франції.

Раніше Микита неодноразово отримував запрошення до складу головної команди країни, однак так і не зумів у ній дебютувати. Востаннє він брав участь у зборі синьо-жовтих у червні 2017 року — перед грою відбору ЧС-2018 із Фінляндією.

Нагадаємо, голкіпери Андрій Пятов, Олександр Паньків і Андрій Лунін здали позитивні тести на коронавірус.