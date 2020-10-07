Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський зможе захистити ворота національної команди.

Про це розповів наставник Маріуполя Остап Маркевич.

"У матчі Франція-Україна, сподіваюся, що ті хлопці, які є в розпорядженні тренерського штабу, проявлять себе. Наш футбол прогресує. З’являються дуже хороші молоді хлопці прямо на очах. Я бачу молодь, яка впевнено стукає в двері основної збірної. Я тільки з позитивом дивлюся на те, що взагалі відбувається з українським футболом.

Шовковський у заявці збірної України на матч з Францією? Ми разом з Олександром вчилися на диплом PRO. Я бачив, в якій він чудовій фізичній формі перебуває. Впевнений, що Шовковський з честю захистить наші ворота. Якщо треба буде – вийде і заграє. Впевнений, що Шовковський потягне цей рівень.

Шевченко ще треба було внести до заявки? Я думаю, що Шевченку потрібно спостерігати за процесом з тієї точки, на якій він зараз знаходиться. Він – фігура, яка має керувати процесом, яка має великий авторитет і досвід. Тому, я думаю, він на тренерській позиції необхідний", - сказав Остап Маркевич.