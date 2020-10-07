Легендарний голкіпер потрапив до заявки збірної України на матч з Францією

У воротах альтернативи Бущану зараз немає, але Шовковський буде в заявці

Джерело - УАФ.

Наставник збірної України Андрій Шевченко визначився із заявкою на контрольний матч проти Франції.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У списку всього 21 гравець, в тому числі 45-річний Олександр Шовковський.

Легендарний голкіпер завершив кар'єру у 2016 році і зараз працює помічником тренера Андрія Шевченка. Регламент не забороняє подібні дозаявки, проте основним буде Георгій Бущан.

Через коронавірус не зможуть зіграти воротарі Андрій Пятов, Андрій Лунін і Юрій Паньків.

Воротарі: Бущан, Шовковський.

Захисники: Соболь, Пластун, Забарний, Конопля, Миколенко, Михайличенко, Чеберко.

Хавбеки: Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Зубков, Харатін, Циганков, Шепелев, Безус, Макаренко, Караваєв.

Форвард: Яремчук.

Матч відбудеться сьогодні, початок о 22:00.