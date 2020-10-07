Легендарний голкіпер потрапив до заявки збірної України на матч з Францією

Джерело - УАФ.
Наставник збірної України Андрій Шевченко визначився із заявкою на контрольний матч проти Франції.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
У списку всього 21 гравець, в тому числі 45-річний Олександр Шовковський.
Легендарний голкіпер завершив кар'єру у 2016 році і зараз працює помічником тренера Андрія Шевченка. Регламент не забороняє подібні дозаявки, проте основним буде Георгій Бущан.
Через коронавірус не зможуть зіграти воротарі Андрій Пятов, Андрій Лунін і Юрій Паньків.
Воротарі: Бущан, Шовковський.
Захисники: Соболь, Пластун, Забарний, Конопля, Миколенко, Михайличенко, Чеберко.
Хавбеки: Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Зубков, Харатін, Циганков, Шепелев, Безус, Макаренко, Караваєв.
Форвард: Яремчук.
Матч відбудеться сьогодні, початок о 22:00.