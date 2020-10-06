Барселона завершила фінансовий рік зі збитками у розмірі 97 млн ​​євро

Фінансові втрати синьо-гранатових пов'язані з пандемією коронавірусу

Барселона через пандемію коронавірусу зазнала фінансових збитків за підсумками минулого сезону-2019/20, головною причиною яких стало проведення поєдинків внутрішніх турнірів без підтримки уболівальників на Камп Ноу, а також перенесення матчів Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За підсумками минулого сезону синьо-гранатові заробили 855 мільйонів євро, при цьому витрати склали 955 мільйонів євро, а збитки - 97 мільйонів євро після відрахувань податків.

За підсумками минулого сезону, Барселона повинна була заробити 1,047 мільярда євро, однак в кінцевому підсумку прибуток виявився на 18% менше, ніж планувалося. У звіті також зазначено, що клубу вдалося заощадити 42 мільйони євро на зарплатах футболістів і персоналу.

Найбільші втрати Барселона зазнала від доходів від комерції, які склали 297 мільйонів євро. Якщо порівнювати з минулим роком, ця сума стала менше на 9%.

Нагадаємо, Барселона не змогла перемогти Севілью в 5 турі Ла-Ліги.