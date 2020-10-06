Вест Гем відрахував Джека Вілшира

Футболіст став вільним агентом

Вест Гем розстався з півзахисником Джеком Вілширом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

З 28-річним футболістом розірвали контракт. Також клуб покинув інший хавбек Джош Каллен.

Нагадаємо, що Вілшир перебрався до Вест Гема у 2018 році. У цьому сезоні він зіграв один матч в Кубку англійської ліги з Халлом (5:1).

За лондонський клуб він провів всього 19 матчів, часто пропускаючи ігри через травми.

Раніше він виступав за Арсенал, Болтон і Борнмут.

Нагадаємо, Ярмоленко визнаний найкращим гравцем 1/16 Кубка англійської ліги.