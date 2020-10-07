Карпати покинуло 13 гравців

Карпати оптимізували свій склад

Карпати вирішили оптимізувати свій склад, в якому зробили ставку на юних гравців.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Протягом останніх днів трансферного вікна Карпати покинули 13 футболістів - Ростислав Лях, Олексій Сич, Олег Веремієнко, Остап Притула, Василь Руніч, Богдан Слюбик, Юрій Герета, Олександр Авраменко, Володимир Якимець, Ярослав Карабін, Віталій Роман, Назар Русяк та Андрій Ременюк.

При цьому в більшості випадків Карпати залишили за собою 50% від наступного продажу цих гравців.

Також повідомляється, що таким чином клуб вирішив дати шанс досвідченим футболістам проявити себе на вищому рівні і водночас допомогти іншому львівському клубу, якому дуже важко дається дебют в УПЛ.

Нагадаємо, ФК Львів орендував базу Карпат на 3 роки.