ФК Львів орендував базу Карпат на 3 роки

Переговори з цього приводу тривали досить давно

Джерело - Чемпіон.

ПФК Львів орендував базу Карпат в Брюховичах на 3 роки.

Про це розповів журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Богдан Тимовчак.

Переговори з цього приводу тривали досить давно.

Львів шукав тренувальну базу, так як на базу у Винниках, яку клуб використовував раніше, влітку переїхав Рух.

Команда тренувалася і на стадіоні СКА у Львові, і за містом - в Дублянах, але в підсумку переїхала на вже колишню базу Карпат.

Футболісти заїхали на базу 2 жовтня. Ребрендинг відбудеться найближчим часом.

Як повідомив Сергій Болотніков, Димінський віддав базу Карпат ФК Львову.