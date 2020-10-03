ФК Львів орендував базу Карпат на 3 роки

Джерело - Чемпіон.
ПФК Львів орендував базу Карпат в Брюховичах на 3 роки.
Про це розповів журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Богдан Тимовчак.
Переговори з цього приводу тривали досить давно.
Львів шукав тренувальну базу, так як на базу у Винниках, яку клуб використовував раніше, влітку переїхав Рух.
Команда тренувалася і на стадіоні СКА у Львові, і за містом - в Дублянах, але в підсумку переїхала на вже колишню базу Карпат.
Футболісти заїхали на базу 2 жовтня. Ребрендинг відбудеться найближчим часом.
Як повідомив Сергій Болотніков, Димінський віддав базу Карпат ФК Львову.