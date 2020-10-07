ПСВ орендував півзахисника Баварії

Файн буде набиратися ігрової практики у чемпіонаті Нідерландів та Лізі Європи

Півзахисник Баварії Адріан Файн відправляється до ПСВ на правах орендної угоди.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

21-річний хавбек буде набиратися ігрової практики у чемпіонаті Нідерландів та Лізі Європи.

Корінний мюнхенець Файн перейшов до Баварії у віці 7 років і потім пройшов всі рівні юнацьких і молодіжних команд. Після того, як він став основним гравцем команди U-23, Адріан вирушив отримувати ігрову практику в Ян Регенсбург та Гамбург.

В активі Файна 5 матчів у складі збірної Німеччини U-21.

Раніше, Коста повернувся у Баварію.