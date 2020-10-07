Ман міг перебратися до УПЛ

Київське Динамо нібито вело переговори з румунським клубом Стяуа стосовно вінгера Денніса Мана.

Про це повідомляє Digi Sport.

Керівництво Стяуа на чолі з Джіджі Бекалі хотіло отримати за нього 15 млн євро або 12 млн плюс 3 млн бонусів. Однак якраз сума стала перешкодою для переходу, хоча зацікавлення щодо гравця мав тренер киян Мірча Луческу.

Окрім киян на 22-річного гравця претендували Феєнорд, Норвіч і Монако.

Ман розпочинав кар'єру в румунському клубі УТА. З осені 2016 року грає за Стяуа, забив 40 голів і віддав 27 асистів у 133 матчах. На його рахунку 1 гол у 4 матчах за збірну Румунії.

Рідна позиція Мана - правий вінгер, хоча може зіграти нападника або відтягнутого форварда. Його послуги оцінюють у 5 млн євро.

Наприкінці 2019 року йшлося про те, що гравцем цікавиться Шахтар.

Раніше, Суркіс заблокував трансфер Асамоа у Динамо.