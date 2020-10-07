Разван Луческу: Батько завжди хоче змагатися

Головний тренер Динамо Мірчі Луческу отримує велике задоволення від роботи у київській команді.

Про це заявив син фахівця Разван Луческу.

"Це (робота в Динамо) був його вибір, він завжди хоче змагатися - так він живе. Дуже радий, що йому вдалося досягти мети та вивести Динамо у груповий етап Ліги чемпіонів.

У групі належить битися з двома грандами, але обидва, здається, зараз не в найкращій формі. Подивимося, чи стане це перевагою.

Для Мірчі Луческу перевагою є те, що він у своєму віці отримує велике задоволення від роботи у Динамо, від можливості протистояти таким командам. Хто ще в його віці може таким похвалитися?", - сказав Разван Луческу.