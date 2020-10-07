Вілшир веде переговори з Рейнджерсом

Англійська хавбек знаходиться в статусі вільного агента

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Джек Вілшир може продовжити кар'єру у чемпіонаті Шотландії, оскільки зараз він веде переговори з Рейнджерс.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Former Arsenal and West Ham midfielder Jack #Wilshere is in advanced talks with #Rangers. They can sign him as a free-agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 7, 2020

Напередодні Вест Гем домовився з Вілширом про розірвання контракту з обопільної згоди

У минулому сезоні 28-річний англієць провів за Вест Гем 10 поєдинків у всіх турнірах, в яких він відзначився одним голом.