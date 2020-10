Вілшир веде переговори з Рейнджерс

Півзахисник Джек Вілшир може продовжити кар'єру у чемпіонаті Шотландії, оскільки зараз він веде переговори з Рейнджерс.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Former Arsenal and West Ham midfielder Jack #Wilshere is in advanced talks with #Rangers. They can sign him as a free-agent. #transfers