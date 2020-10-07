Рух відмовив Динамо в проханні перенести матч зі Львова до Києва

Перед матчем з Ювентусом кияни зроблять вояж до Львова

Рух відмовив Динамо у проханні про перенесення матчу 6-го туру УПЛ зі Львова до Києва.

Про це повідомляє Динамоманія.

З таким проханням київський клуб звернувся до львів'ян, щоб краще підготуватися до поєдинку групового раунду Ліги чемпіонів з Ювентусом (20 жовтня), проте отримав відмову.

Таким чином, гра 6-го туру УПЛ відбудеться у Львові 17 жовтня. Початок - о 17:00.

Раніше перед матчем кваліфікації ЛЧ з Гентом, кияни попросили Минай про перенесення матчу УПЛ до Києва і закарпатський клуб пішов назустріч киянам.

Нагадаємо, Рух у меншості зберіг нічию в матчі проти Львова у 5 турі УПЛ.