Рух відмовив Динамо в проханні перенести матч зі Львова до Києва

Джерело - UA-футбол.
Рух відмовив Динамо у проханні про перенесення матчу 6-го туру УПЛ зі Львова до Києва.
Про це повідомляє Динамоманія.
З таким проханням київський клуб звернувся до львів'ян, щоб краще підготуватися до поєдинку групового раунду Ліги чемпіонів з Ювентусом (20 жовтня), проте отримав відмову.
Таким чином, гра 6-го туру УПЛ відбудеться у Львові 17 жовтня. Початок - о 17:00.
Раніше перед матчем кваліфікації ЛЧ з Гентом, кияни попросили Минай про перенесення матчу УПЛ до Києва і закарпатський клуб пішов назустріч киянам.
Нагадаємо, Рух у меншості зберіг нічию в матчі проти Львова у 5 турі УПЛ.