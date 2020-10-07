Рух підсилився словенським центрбеком з Бенфіки

Зец останні два роки був в системі Бенфіки

Львівський Рух підписав контракт зі словенським центральним захисником Давідом Зецем.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

20-річний футболіст є вихованцем словенського клубу Триглав Кранж, де і розпочинав свою професійну кар'єру. У 2018-му році перейшов в Бенфіку, однак за два роки зіграв всього 9 матчів за другий склад орлів.

Також був заграний за всі юнацькі та молодіжні збірні Словенії, починаючи від U-17 і закінчуючи U-21.

Нагадаємо, Рух у меншості зберіг нічию в матчі проти Львова у 5 турі УПЛ.