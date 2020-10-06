Динамо узгодило перехід Костевича

Український захисник польського Леха Володимир Костевич перейде в київське Динамо.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Динамо домовилось із Лехом, аби дочасно уже зараз забрати Костевича і хоче до кінця дня закрити по ньому питання. Хоча Луческу не дуже в захваті від ситуації, коли боси клубу відмовилися брати Асамоа, який грав за Юве і Інтер, заради захисника рівня чемпіонату Польщі", - розповів Бурбас.

Контракт Костевича з Лехом повинен був завершитися у кінці 2020 року. За півроку до його закінчення 27-річний футболіст уклав попередній договір з київським Динамо і збирався відправитися в Україну наступної зими у якості вільного агента.