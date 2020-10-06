Шахтар оголосив заявку на Лігу чемпіонів

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар подав в УЄФА офіційну заявку перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
За списками А і Б заявлено 29 футболістів.
Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов, 54. Євген Гриценко, 81. Анатолій Трубін
Захисники: 2. Додо, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Віктор Корнієнко, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 49. Вітао, 77. Валерій Бондар
Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антоніо, 9. Дентіньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Віктор Коваленко, 21. Алан Патрік, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркіньос Сіпріано, 50. Сергій Болбат, 61. Георгій Судаков, 70. Євген Коноплянка, 99. Фернандо
Нападник: 10. Жуніор Мораес
Нагадаємо, що жоден гравець донецького Шахтаря не опинився в заявці збірної України на поєдинок проти Франції.