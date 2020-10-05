Шевченко терміново викликає у збірну України двох гравців

У збірну України можуть довикликати півзахисника Євгена Шахова та нападника Артема Кравця.

Про це розповів телеведучий Ігор Циганик.

"Хто ж з українських футболістів гратиме з Францією? Адже гравці Шахтаря Тарас Степаненко і Андрій Пятов здали позитивні тести на коронавірус. Після цього "гірники" пішли на 14-денний карантин, щоби повторити тести і дізнатися, хто інфікований, а хто ні.

Я розмовляв з Андрієм Шевченком, але він спокійно реагує на ці події. Сьогодні був довикликаний Роман Безус. Наскільки я розумію, якщо є можливість, так само до табору збірної прилетять Євген Шахов та Артем Кравець. З ними велися перемовини. Якщо в них є можливість, а саме довідка, яка підтверджує відсутність коронавірусу, то ці футболісти можуть долучитися до табору національної команди і зіграти у товариському поєдинку з Францією.

Це буде можливість проявити себе гравцям, які мають мало ігрової практики у збірній. Ситуація також ускладнюється відсутністю Буяльського і Супряги, які теж мали прибути до табору національної команди, але через ушкодження не змогли це зробити.

Проте, з’являється можливість зіграти в Андрія Луніна, у дебютанта Юхима Коноплі та в інших. Добре, що це товариський поєдинок", - розповів Циганик.