Гірник-Спорт розгромив Ниву у 5 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 5-го туру української Першої ліги Гірник-Спорт приймав тернопільську Ниву.
Господаря святкували впевнену перемогу. У першому таймі на два голи господарів гості відповіли одним. Після перерви Гірник-Спорт забив ще два голи.
Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 6 жовтня
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Нива (Тернопіль) 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 27 Герасимець, 1:1 - 30 Волохатий, 2:1 - 36 Карась, 3:1 - 58 Вовченко (авт.), 4:1 - 89 Мурза
Нагадаємо, Волинь втратила перемогу над Нивою у 3 турі Першої ліги.