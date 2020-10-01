Волинь втратила перемогу над Нивою у 3 турі Першої ліги

Два автоголи не допомогли підопічним Сачка

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі третього туру української Першої ліги луцька Волинь приймала тернопільську Ниву.

На старті матчу було забито два автоголи і Волинь вела 2:0. У другому таймі матчу Кисленко відіграв два голи, оформивши дубль.

Волинь має два очки і перебуває на 13-му місці у турнірній таблиці.

Чемпіонат України - Перша ліга

3 тур, 1 жовтня

Волинь (Луцьк) - Нива (Тернопіль) 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Хохлов (авт), 2:0 - 12 Дворовенко (авт), 2:1 - 72 Кисленко, 2:2 - 78 Кисленко

Раніше, Волинь орендувала півзахисника Руху.