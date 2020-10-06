Шахтар отримав результати тестів на коронавірус

Джерело - isport.ua.
Донецький Шахтар отримав результати тестування на Covid-19.
Про це повідомляє пресслужба гірників.
Всі результати виявилися негативними. Андрій Пятов і Тарас Степаненко, у яких раніше був виявлений коронавірус, тест не проходили.
Відзначається, що футболісти Шахтаря продовжують залишатися на самоізоляції, щоб 8 жовтня пройти друге тестування.
Однак Манор Соломон і Давид Хочолава вже вирушили до збірних Ізраїлю та Грузії. У складі національних команд вони проведуть матчі в рамках кваліфікації Ліги націй.
Нагадаємо, що жоден гравець донецького Шахтаря не опинився в заявці збірної України на поєдинок проти Франції.