Колишній нападник Динамо перейшов до Шарлеруа

Теодорчик виступатиме в новому клубі на правах оренди

Нападник Удінезе Лукаш Теодорчик, відомий в Україні виступами в складі Динамо, в останній день роботи трансферного вікна змінив клуб.

Про це повідомляє sporting-charleroi.be.

29-річний поляк найближчий сезон на правах оренди відіграє в Бельгії за Шарлеруа.

Раніше в бельгійській лізі Теодорчик виступав в Андерлехті, який спершу орендував форварда у Динамо, а влітку 2017 року викупив за 4,5 мільйони євро.

У минулому розіграші італійської Серії А на рахунку Теодорчика 14 матчів за Удінезе.

Раніше, Галатасарай може перехопити трансферну ціль Динамо.