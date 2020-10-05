 Галатасарай може перехопити трансферну ціль Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Галатасарай може перехопити трансферну ціль Динамо

Сьогодні 22:17 278 0
Галатасарай включився у боротьбу за гравця Брайтона
Галатасарай може перехопити трансферну ціль Динамо
#Белуце, #Динамо, #Брайтон

Джерело - sport.ua.

Румунський півзахисник Брайтона Тудор Белуце може перейти у Галатасарай.

Про це повідомляє Sqenf Foot.

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Після зриву низки переговорів боси стамбульського клубу звернули увагу на 21-річного румуна.

У кандидатурі Белуце Галатасарай, перш за все, приваблює можливість безкоштовної оренди футболіста, на яку згоден власник трансферних прав на гравця Брайтон.

Раніше повідомлялося, що Динамо не змогло домовитися про перехід Белуце.

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