Галатасарай може перехопити трансферну ціль Динамо

Галатасарай включився у боротьбу за гравця Брайтона

Румунський півзахисник Брайтона Тудор Белуце може перейти у Галатасарай.

Про це повідомляє Sqenf Foot.

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Після зриву низки переговорів боси стамбульського клубу звернули увагу на 21-річного румуна.

У кандидатурі Белуце Галатасарай, перш за все, приваблює можливість безкоштовної оренди футболіста, на яку згоден власник трансферних прав на гравця Брайтон.

Раніше повідомлялося, що Динамо не змогло домовитися про перехід Белуце.