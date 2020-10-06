 Фіорентина підписала Кальєхона | Футбол | Champion.com.ua
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Фіорентина підписала Кальєхона

Сьогодні 11:51 386 0
Досвідчений хавбек продовжить кар'єру у Флоренції
Фіорентина підписала Кальєхона
#Фіорентина, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Італійська Фіорентина підписала контракт з 33-річним іспанським вінгером Хосе Кальєхоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст перебрався до Флоренції на правах вільного агента. Раніше він покинув Наполі, за який грав 7 років.

Про терміни контракту з Фіорентиною не повідомляють.

У минулому сезоні він провів у Серії А 33 гри, забив 4 голи та віддавши 7 результативних передач.

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