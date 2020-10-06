Фіорентина підписала Кальєхона

Досвідчений хавбек продовжить кар'єру у Флоренції

Джерело - Чемпіон.

Італійська Фіорентина підписала контракт з 33-річним іспанським вінгером Хосе Кальєхоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст перебрався до Флоренції на правах вільного агента. Раніше він покинув Наполі, за який грав 7 років.

C A L L E J Ó N 💜🇪🇸



José María Callejón è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤩#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨 pic.twitter.com/vGTYdckVAX — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 5, 2020

Про терміни контракту з Фіорентиною не повідомляють.

У минулому сезоні він провів у Серії А 33 гри, забив 4 голи та віддавши 7 результативних передач.